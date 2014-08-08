Журналістові УНІАН на Майдані погрожували гранатою
Агресивні озброєні чоловіки на Майдані перекрили всі входи на Хрещатик.
Як повідомив кореспондент УНІАН, на забарикдовану територію мешканці Майдану нікого не пропускають.
За барикадами готують коктейлі молотова, дроблять бруківку. До Майдану прибувають на таксі чоловіки в бронежилетах і з автоматами.
Також було помічено, що з каналізаційних люків мешканці Майдану виймають щось схоже на саморобну вибухівку.
Біля проходів в барикадах зібралися кияни і намагаються втихомирити "майданівців". Ті у відповідь погрожують зброєю.
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Особливу агресію і молодиків викликають представники ЗМІ. Побачивши бейдж кореспондента УНІАН, один з чоловіків почав погрожувати, що кине журналістові під ноги гранату.
За словами кореспондента, гранати він не бачив, зате у молодика в руках була динамітна шашка.
Про інцидент повідомили в міліцію і АТЦ.