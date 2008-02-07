Ющенко зреагував на заяву ”Газпрому”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає заяви ВАТ «Газпром» щодо припинення поставок газу в Україну реакцією на заяви української влади щодо можливого перегляду ціни на транзит газу по території України.

Зокрема, сьогодні увечері в ефірі «1+1», на запитання ведучої, чи не вважає він останню заяву “Газпрому” реакцією на заяви українського уряду про можливий перегляд цін на транзит газу та про усунення посередників на газовому ринку, Президент відповів: “По суті, так”.

“Я боюсь, що в український газовий ринок великими порціями починає допускатись політика. А за політикою тягнуться корпоративні інтереси, закамуфльовані, сховані, які легко так і не прокоментуєш”, - сказав він.

При цьому В.ЮЩЕНКО категорично відкинув звинувачення про причетність його самого та його родини до газових компаній: “Мені не хочеться говорити про газ, бо воно мені боком виходить. Мені закидають, що моя родина, я, займаємось газом”, мені є чим цікавішим займатись.

При цьому Президент вкотре наголосив, що на сьогоднішній день Україна має одну з найкращих цін на газ на пострадянському просторі. В.ЮЩЕНКО вважає, що перед тим, як робити будь-які заяви щодо перегляду досягнутих домовленостей, необхідно провести дискусію і продемонструвати, що можна запропонувати кращі механізми, кращу ціну тощо.