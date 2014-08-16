Майже 500 тонн урядової допомоги вивантажено у Сєверодонецьку
Станом на 9 ранку 16 серпня, 41 вантажний автомобіль - а це майже 500 тонн - було повністю розвантажено рятувальниками на один зі складів Сєверодонецька. Зараз представники Червоного Хреста та української сторони проводять інвентаризацію.
Про це повідомляється на Урядовому порталі.
Після інвентаризації гуманітарний вантаж буде прийнятий Міжнародним комітетом Червоного Хреста для подальшого розподілу та направлення, вже під його егідою, мирному населенню, яке опинилося в районі проведення антитерористичної операції.
Упродовж доби Державна служба України з надзвичайних ситуацій доставила близько 800 тонн вантажу на схід України.
Зазначається, що 14 серпня о 19:30 до м. Старобільськ прибула перша колона з Харкова. Рух вантажівок з продовольством і товарами першої необхідності очолював голова ДСНС України Сергій Бочковський, а супроводжували - голова Харківської ОДА Ігор Балута і виконуюча обов’язки Голови Луганської ОДА Ірина Верігіна.
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30 автомобілів з вантажем (понад 280 тонн) у підготовлені складські приміщення загін 110 рятувальників ДСНС України розвантажував практично вручну до ранку наступного дня.
Переміщені у склади Старобільська продукти харчування (овочі, крупи, цукор, борошно, олія, консерви, мед, чай), вода, медикаменти та інші предмети першої необхідності були згідно з переліком передані керівником колони та прийняті представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Через великий об’єм загального вантажу (майже 800 тонн), направленого у східні регіони, його повністю неможливо було розмістити на складі у м. Старобільськ. Тому, враховуючи логістичні можливості, зокрема наявність на території найближчих міст складських приміщень, було прийнято спільне рішення перенаправити дніпропетровський та київський вантажі (41 автомобіль) у м. Сєверодонецьк.
На території складських приміщень міст Старобільськ і Сєверодонецьк, де певний час буде зберігатися вантаж, спільними зусиллями рятувальників і місцевих відділків міліції забезпечено його охорону.
Як повідомляв УНІАН, з трьох міст – Києва, Дніпропетровська та Харкова – 14 серпня відбула 71 вантажівка з майже 800 тоннами продовольства та товарів першої необхідності для жителів Луганщини та Донеччини.