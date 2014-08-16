Майже 500 тонн урядової допомоги вивантажено у Сєверодонецьку

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

Після інвентаризації гуманітарний вантаж буде прийнятий Міжнародним комітетом Червоного Хреста для подальшого розподілу та направлення, вже під його егідою, мирному населенню, яке опинилося в районі проведення антитерористичної операції.

Упродовж доби Державна служба України з надзвичайних ситуацій доставила близько 800 тонн вантажу на схід України.

Зазначається, що 14 серпня о 19:30 до м. Старобільськ прибула перша колона з Харкова. Рух вантажівок з продовольством і товарами першої необхідності очолював голова ДСНС України Сергій Бочковський, а супроводжували - голова Харківської ОДА Ігор Балута і виконуюча обов’язки Голови Луганської ОДА Ірина Верігіна.

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30 автомобілів з вантажем (понад 280 тонн) у підготовлені складські приміщення загін 110 рятувальників ДСНС України розвантажував практично вручну до ранку наступного дня.

Переміщені у склади Старобільська продукти харчування (овочі, крупи, цукор, борошно, олія, консерви, мед, чай), вода, медикаменти та інші предмети першої необхідності були згідно з переліком передані керівником колони та прийняті представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Через великий об’єм загального вантажу (майже 800 тонн), направленого у східні регіони, його повністю неможливо було розмістити на складі у м. Старобільськ. Тому, враховуючи логістичні можливості, зокрема наявність на території найближчих міст складських приміщень, було прийнято спільне рішення перенаправити дніпропетровський та київський вантажі (41 автомобіль) у м. Сєверодонецьк.

На території складських приміщень міст Старобільськ і Сєверодонецьк, де певний час буде зберігатися вантаж, спільними зусиллями рятувальників і місцевих відділків міліції забезпечено його охорону.

Як повідомляв УНІАН, з трьох міст – Києва, Дніпропетровська та Харкова – 14 серпня відбула 71 вантажівка з майже 800 тоннами продовольства та товарів першої необхідності для жителів Луганщини та Донеччини.