У Вінниці працівники ДАІ затримали квартирних крадіїв

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, працівники Державтоінспекції під час несення служби у Вінниці зупинили за грубе порушення правил дорожнього руху автомобіль «ВАЗ 21099» під керуванням 27-річного мешканця Херсонської області.

У ході перевірки реєстраційних документів правоохоронці встановили, що водій перебуває в стані наркотичного сп’яніння та керував автомобілем з посвідченням водія, яке має ознаки підробки.Читайте такожУ Львові міліціонери затримали «серійних» домушників

Крім водія, в салоні автомобіля знаходився 32-річний пасажир, який, прихопивши з собою сумку, намагався втекти від працівників Державтоінспекції. Втікача було затримано та разом з водієм доставлено до міського відділу міліції, зазначається в повідомленні.

Під час огляду речей встановлено, що в сумці знаходились наркотичні засоби та відмички для примусового відкриття дверей. «У ході з’ясування походження наркотичних засобів та пристроїв для відкривання дверей, водій легковика зізнався, що заробляє на життя саме крадіжками. Лише у Вінниці затриманим скоєно п’ять квартирних крадіжки на десятки тисяч гривень», - повідомили в ДАІ.Читайте такожУ ДАІ розповіли, які автомобілі викрадають у Києві найчастіше

Наразі затримані перевіряються на причетність до скоєння крадіжок як у Вінницькій області, так і в інших регіонах, додали в прес-службі.