У Донецьку снарядами зруйновані приватні будинки, згоріла школа

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Донецької міської ради.

Згідно з повідомленням, ніч з 18 на 19 серпня в Донецьку минула вкрай напружено, але неспокійно в місті було ще з вечора 18 серпня. В результаті артобстрілу, снаряд влучив у квартиру на 7 поверсі в будинку №6 на вулиці Полібійців, постраждала жінка, яка була біля під'їзду. Читайте такожСнаряд влучив у багатоповерхівку в центрі Донецька, загинула жінка - очевидці

Також снарядами було повністю зруйновано житлові будинки в Куйбишевському районі - №2 на вулиці Софії Ковалевської і №27 на вулиці Чеканна. Також у ніч з 18 на 19 серпня артобстрілу знову було піддано місто Моспине.

За інформацією ДСНС у Донецькій області, в результаті влучення снарядів було пошкоджено будинок №16 на вулиці Жовтнева, повністю зруйновано житлові будинки №32 на вулиці Тельманова, №2 на вулиці Петровського, №10 на вулиці Маяковського, а також деякі будинки на вулицях Кірова, Ломоносова і Шкільна.

Внаслідок влучення снарядів виникла пожежа в школі №151, навчальна установа була повністю знищена вогнем. У міськраді відзначили, що, станом на 10.00, у центральних районах міста чути постріли з важких гармат. Читайте такожБойовики провокують на Донбасі екологічну катастрофу, але для себе створюють "зелені зони" - штаб АТО

Але комунальні служби і громадський транспорт у Донецьку працюють у штатному режимі. У міськраді нагадали, що відсьогодні скасовано поїзди №37/38 Донецьк-Київ, №341/342 Ясинувата-Сімферополь і №77/78 Маріуполь—Москва. Станом на вівторок, 19 серпня, відправлення поїздів здійснюється зі станції Костянтинівка.