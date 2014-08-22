Відкриття пам’ятника славнозвісним героям Небесної сотні
11:34, 22 серпня 2014Суспільство
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Координаційна Рада Майдану спільно з Бориспільською міською радою має честь запросити Вас на урочистості з нагоди відкриття пам’ятника славнозвісним героям Небесної сотні.У заході візьмуть участь активісти Майдану – учасники Революції Гідності, народні депутати України, представники Бориспільської міської ради та громадськості.
Час проведення: 23 серпня 2014 року о 12 годині. Збір учасників та гостей біля Бориспільської міської ради
(м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 72).
Контактна особа: Косарчук Наталя, телефон (067) 778 93 31
Координаційна Рада Майдану
З повагою
Ковтуненко Микола
начальник Прес-служби ГУ Міндоходів у м. Києві
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