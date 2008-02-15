Правоохоронці шукають водія, який навмисне збив податкового міліціонера

Правоохоронці Рівного шукають водія, який навмисне збив помічника оперуповноваженого Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Рівненської обласної прокуратури, 4 лютого цей податківець, який був у формі, з метою проведення слідчої дії на одній з вулиць Рівного запропонував підозрюваному у правопорушенні громадянину звільнити салон автомобіля «Ніссан» для обшуку в ньому. Однак підозрюваний, діючи умисно, завів двигун автомобіля та здійснив наїзд на податківця, заподіявши йому тілесні ушкодження. Після цього він зник з місця події.

Прокуратура Рівного порушила кримінальну справу за фактом насильства щодо податківця, а правоохоронці шукають зловмисника.

Нині потерпілий перебуває в лікарні.

Хід розслідування кримінальної справи, порушеної за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України, перебуває на контролі прокуратури області.