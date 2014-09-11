Завтра в Україні збережеться літня погода, температура підніметься до +30

Лише в Криму, а вранці місцями у Приазов'ї пройдуть невеликі дощі та грози.

Протягом дня температура повітря буде досягати літніх відміток, +23+29, на півдні місцями до +30 градусів, повідомляє opogode.ua.

У західній частині буде переважати суха погода. Температура повітря вночі +10+15, вдень +22+27 градусів.

У північних областях дощів не очікується. Температура повітря вночі +11+16, удень +23+28 градусів.

У центральних областях опадів не передбачається. Температура повітря вночі +13+19, вдень +23+28 градусів.

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На сході України - переважно сухо, лише вранці в Приазов'ї місцями невеликі дощі з грозами. Температура повітря вночі +14+19, вдень +23+29 градусів.

У південній частині - без істотних опадів, в Криму пройдуть окремі грозові дощі. Температура повітря вночі +14+20, вдень +23+28, місцями до +30 градусів.

У Києві 12 вересня опадів не передбачається. Температура повітря вночі +12+15, вдень +24+27 градусів.

Вітер в Україні очікується східний, 5-12 м/с.