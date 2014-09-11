У Криму студенти протестують проти "федералізації" медуніверситету – побоюються за дипломи

Окупаційна влада півострова збирається створити в Криму Єдиний федеральний університет, об'єднавши медичну вищу школу зі ще чотирма провідними навчальними закладами, пише ТСН.

Студенти побоюються, що якщо їхній університет стане факультетом федерального, він утратить не лише лікарняну базу.

Навчальний заклад позбавлять європейського сертифікату якості освіти, завдяки якому дипломи випускників визнаються у світі.

Читайте такожУ "ЛНР" вже пообіцяли студентам дипломи російського зразкаЗараз в університеті навчаються чотири тисячі студентів, майже третина – іноземці. Вони планують покинути заклад, якщо його федералізують. Викладацький склад теж невдоволений планами окупаційної влади.