У Донецьку терористи "звільнили" з посади ректорів трьох вишів
22:44, 17 вересня 2014Суспільство
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У Донецьку терористи самопроголошеної «Донецької народної республіки» «звільнили» з посади ректорів трьох місцевих вишів.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив один з місцевих громадських активістів, колишній викладач Донецького Національного університету.
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За його словами «звільнено із займаної посади» ректорів Донецького медичного університету, Донецького університету економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського та Донецького Національного університету.
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