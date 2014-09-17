У Донецьку терористи "звільнили" з посади ректорів трьох вишів

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив один з місцевих громадських активістів, колишній викладач Донецького Національного університету.

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За його словами «звільнено із займаної посади» ректорів Донецького медичного університету, Донецького університету економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського та Донецького Національного університету.