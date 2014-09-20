У Донецькій області залишаються знеструмленими 75 населених пунктів

У Донецькій області енергетики компанії ДТЕК 19 вересня відновили електропостачання 6 населених пунктів, але ще 75 населених пунктів залишаються знеструмленими.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДТЕК,у роботах брали участь 499 енергетиків у складі 198 бригад з використанням 151 механізму.

Продовжує залишатися знеструмленою насосна першого підйому Південно-Донбасівського водопроводу – вода не надходить на Красноармійську і Великоанадольську фільтрувальні станції.

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Також знеструмлена Донецька фільтрувальна станція, Новостожківський водопровідний вузол, Кіровский водопровідний вузол.

Відновити електропостачання цих об'єктів неможливо через безперервні бої в районі пошкодження ліній і підстанцій.