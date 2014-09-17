На Донеччині залишаються знеструмленими 97 населених пунктів
09:20, 17 вересня 2014Суспільство
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У Донецькій області 16 вересня 97 населених пунктах залишаються знеструмленими.
На Донеччині залишаються знеструмленими 97 населених пункто
У Донецькій області 16 вересня енергетики компанії ДТЕК відновили електропостачання 5 населених пунктів.Читайте такожНа Донеччині 93 населених пункти залишаються без електрики
Як повідомили УНІАН у прес-службі ДТЕК, в роботах брали участь 469 енергетика в складі 182 бригад з використанням 141 механізмів.
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