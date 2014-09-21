На Марш миру в Одесі прийшли близько півтори тисячі осіб

Як передає кореспондент УНІАН, близько 1500 осіб зібралися на Приморському бульварі біля пам'ятника Дюку. Вони прийшли з прапорами України і чорно-червоними полотнищами. Багато людей були вбрані у вишиванки, деякі одягли футболки з різними написами, спрямованими проти агресії Російської Федерації.

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Від пам'ятника учасники Маршу, пройшовши через бульвар, пішли по вулиці Пушкінській - до пам'ятника Тарасу Шевченку. Над головами люди, які йшли в центрі колони, підняли величезне синьо-жовте полотнище.

Вони несли попереду колони велику розтяжку з написом «Одна єдина, соборна Україна», і скандували: «Україна понад усе!», «Герої не вмирають, вмирають вороги!», «Путін пішов геть!», а також співали гімн України.

Як пояснили в координаційному центрі громадських організацій одеського Євромайдану, 21 вересня, у Всесвітній День миру, «російська опозиція ініціювала всесвітній марш миру в підтримку України проти путінської агресії. Ми хочемо підтримати цих росіян і наш Марш миру спрямований на те, щоб продемонструвати президенту Росії, що на нашій «кулі» у нього немає друзів».