У Москві десятки тисяч росіян беруть участь у Марші миру

Як передає власний кореспондент УНІАН, Марш пройде за раніше узгодженим з мерією Москви маршрутом від Пушкінської площі (Пристрасного бульвару) по бульварах, потім по проспекту Академіка Сахарова до перетину з Садовим кільцем.

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Багато учасників акції на знак солідарності з Україною прикріпили до одягу жовто-блакитні стрічки, багато людей тримають в руках державні прапори України і Росії, а також прапори різних російських опозиційних партій і рухів. Деякі учасники акції одягнені в одяг кольорів українського державного прапора.

Крім цього, можна побачити плакати з написами: «Ні-війні», «Ла-ла-ла... зупини війну», «Пробач мені, Україно», «Руки геть від України», «Разом зупинимо війну», «Я не хочу війни», «Путіну потрібні раби і вороги, Росії вони не потрібні, матерям не потрібні труни», «Росія не веде війни, звідки ж «націонал-зрадники», «вороги» і безіменні могили?». Багато присутніх тримають в руках портрети російських військовослужбовців, загиблих на території Донбасу.

Учасники акції співають гімн України, а також скандують: "Ні-війні!", "Слава Україні! Героям слава!" Деякі виконують популярну кричалку українських фанатів "Ла-ла-ла..."

Як повідомляв УНІАН, перед проведенням Маршу поліція посилила заходи безпеки. Зокрема, пропускала всіх учасників через металошукачі. Небо над місцем проведення акції патрулює поліцейський гелікоптер.