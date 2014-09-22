В Запоріжжі поховають тіла 55 невідомих бійців сил АТО

В Запорізькій області будуть поховані тіла 55 українських бійців, імена яких не вдалося з’ясувати.

Про це повідомив голова Запорізької обласної державної адміністрації Валерій Баранов, передає Еспресо.TV. Читайте такожУ Дніпропетровську поховали тіла 11 невідомих солдатів, які загинули в зоні АТО За його словами, церемонія відбудеться в п’ятницю, 26 вересня, на центральному кладовищі Кушугума.

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