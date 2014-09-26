У Луганській області СБУ затримала керівника диверсійної групи
У Станично-Луганському районі контррозвідка СБУ затримала провідника диверсійної групи, яка за завданням спецслужб РФ здійснювала підривні акції в тилу сил АТО.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, встановлено, що громадянин України "С", 1971 року народження, уродженець Луганської області, був завербований ФСБ Росії на початку вересня цього року.
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"Добре орієнтуючись на місцевості і користуючись знайомствами з земляками, зловмисник "тихими стежками" наводив терористів на позиції українських військових", - йдеться в повідомленні.
"Останнім завданням було провести диверсійну групу з 14 озброєних бойовиків на вже звільнені від терористів території для вчинення нападів на українські блокпости, знищення військової техніки та складів із зброєю. Переодягнені в цивільне - під виглядом місцевих жителів, підготовлені диверсанти здійснювали розвідку розташування блокпостів і планували захопити військовополонених, але потрапили в засідку збройних сил України. Керівник групи затриманий співробітниками військової контррозвідки СБУ при спробі втечі на контрольовану бойовиками територію", - зазначили в СБУ.