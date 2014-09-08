Російські військові в українській формі обстрілюють бойовиків на Донбасі - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.

"Обстрілів з території РФ не зафіксовано. Російські військові обстрілюють терористів, переодягнувшись у форму українських військових. Також російські диверсанти вдаються до провокацій – обстрілюють позиції терористів силами диверсійно-розвідувальних груп, які діють під виглядом українських військових", - сказав Лисенко.

Раніше сьогодні в прес-центрі АТО заявили, що бойовики свідомо провокують українських силовиків, стріляючи в повітря у бік їхніх позицій.

Незважаючи на провокації, за даними РНБО, за минулу добу втрат серед українських силовиків немає.