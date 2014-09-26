Обстановка в Донецьку залишається напруженою, в місті досі чутно вибухи

У Донецьку в даний час обстановка стабільно напружена, звуки пострілів і вибухів чутно в Петровському районі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

У повідомленні також зазначили, що системи життєзабезпечення міста і громадський транспорт працюють у штатному режимі.

Сьогодні, 26 вересня, фахівці ПАТ «Донецькміськгаз» відновили газопостачання 113 споживачів. Таким чином, все ще залишаються без газу 940 абонентів.

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Бригади «Донецькобленерго» (ДТЕК) підключили до електропостачання мікрорайон Іванівка, Застанційний та селище Авдотьїно. По місту залишаються без енергопостачання 10 підстанцій - знеструмлено мікрорайони Трудовське і Боссе, а також частково Куйбишевський район.

КП «Донецькміськводоканал» в даний час виконує необхідні заходи щодо стабілізації водопостачання в місті, сказано в повідомленні.