У Донецьку зберігається напружена обстановка: досі чути залпи
Станом на 12:30 ситуація в Донецьку стабільно напружена, жителі міста повідомляють про звук залпів.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міськради.
Зокрема, у повідомленні йдеться про те, що в Київському і Кіровському районах віддалено чути залпи, заявили в мерії.
Читайте такожБойовики поновили штурм аеропорту в ДонецькуЗа повідомленням, системи життєзабезпечення міста працюють. Відновлення мереж енерго- і газопостачання триває. Без енергопостачання – мікрорайон Привокзальний у Київському районі Донецька (тимчасово відключені п’ять підстанцій). Це пов’язано з проведенням Донецькою залізницею ремонтних робіт на своїх комунікаціях. Загалом у місті знеструмлені 27 трансформаторних підстанцій.
Ситуація з продовольством у Донецьку задовільна, кажуть у мерії.
Громадський транспорт рухається, згідно з графіками, змін у маршрутах немає.
Як повідомляв УНІАН, минула ніч у Донецьку пройшла без активних військових дій, вранці у місті було чути стрілянину.