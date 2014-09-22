У Донецьку зберігається напружена обстановка: досі чути залпи

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міськради.

Зокрема, у повідомленні йдеться про те, що в Київському і Кіровському районах віддалено чути залпи, заявили в мерії.

Читайте такожБойовики поновили штурм аеропорту в ДонецькуЗа повідомленням, системи життєзабезпечення міста працюють. Відновлення мереж енерго- і газопостачання триває. Без енергопостачання – мікрорайон Привокзальний у Київському районі Донецька (тимчасово відключені п’ять підстанцій). Це пов’язано з проведенням Донецькою залізницею ремонтних робіт на своїх комунікаціях. Загалом у місті знеструмлені 27 трансформаторних підстанцій.

Ситуація з продовольством у Донецьку задовільна, кажуть у мерії.

Громадський транспорт рухається, згідно з графіками, змін у маршрутах немає.

Як повідомляв УНІАН, минула ніч у Донецьку пройшла без активних військових дій, вранці у місті було чути стрілянину.