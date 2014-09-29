У моргах Луганська півтора місяці немає світла - колишній губернатор

Про це під час прес-конференції розповіла перший заступник губернатора Луганської області Ірина Веригіна. Її цитує "Сегодня".

"У Луганську немає води. Є лише свердловини і люди стоять у черзі за водою. Немає світла. Не працює практично мобільний зв'язок. Подекуди з'являється зв'язок, але мало. У Луганську морги переповнені. Півтора місяці у морзі не було світла. Можете собі уявити, що там відбувається", - повідомила Верігіна.

Вона зазначила, що світло в будинках з'являється лише точково. Бойовики ж зосередили свої зусилля на місті Щастя, де працює ТЕЦ. За її словами, терористи планують переключити електростанцію на Луганськ, в якому ситуація катастрофічна.

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"У Луганську немає нічого, а взимку люди можуть замерзнути. З'являються пайки російського виробництва. Зараз розвісили листівки по місту про те, що "ЛНР" відмовляється від української допомоги і взагалі від українських товарів. Деякі підприємці їздять по харківській трасі і привозять товари. Плюс зараз почав ходити поїзд і можна привезти щось і виїхати або приїхати до Луганська", - зазначила Верігіна.

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Нагадаємо, у Луганську у результаті бойових дій, були виведені з ладу підстанції, що живлять місто електрикою. З тих пір подачу електроенергії через постійні артилерійські обстріли відновити так і не вдалося.