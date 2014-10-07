У Харкові знесли ще два пам’ятники Леніну в різних районах міста (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне повідомлення із відеозаписом повалення пам’ятників розміщене в соціальних мережах у групі військово-патріотичної організації «Східний корпус».

Згідно до повідомлення, пам’ятники були повалені у ніч на вівторок, 7 жовтня. Один із монументів, який знаходився біля будинку культури Ілліча в районі Нова Баварія, невідомі зруйнували за допомогою автомобіля. Другий пам’ятник, який знаходився біля залізничної станції Основа, невідомі завалили з допомогою тросу вручну.

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Коментар правоохоронців щодо інцидентів на цей час кореспонденту УНІАН отримати не вдалося.

Як повідомляв УНІАН, у серпні-вересні в Харкові невідомі зруйнували п’ять пам’ятників Леніну, в тому числі 28 вересня знесли монумент на площі Свободи, який вважається найбільшим в Україні.