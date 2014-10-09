А у Sport Life - перші 100 занять - безкоштовно!

Плавай в будь-якому з 60 басейнів!

Вода в усіх басейнах проходить 5 ступенів очищення, у тому числі озонуванням, ультрафіолетом та пісочною фільтрацією. У басейнах мережі є:

Олімпійський басейн з 10-ти метровою вишкою;

Басейн із зоною для дайвінгу;

Спортивні та плавальні басейни;

Дитячі басейни для занять від 1 року;

Басейни для немовлят.

Займайся у будь-якому зі 100 тренажерних залів!

Sport Life – це найбільша мережа спортивних клубів в усій Україні. У кожному з клубів зібрано тільки найкраще обладнання від світових виробників: Star Track, Precor, Techno Gym, LifeFitness. Також тут представлена найбільша першокласна лінійка кардіотренажерів: степери, орбітреки, сайклы, велотренажери останнього покоління.

Тренуйся тільки у професіоналів!

1200 тренерів вищої категорії, серед яких:

Олімпійські чемпіони;

Чемпіони світу та Європи;

Майстри спорту з різних спортивних дисциплін.

Навчайте дитину в одній з 30 дитячих фітнес-академій!

Академії дитячого фітнесу представлені практично у всіх фітнес-клубах мережі.

Залишилось 50 місць!

Почни сьогодні! Прямо зараз!

(044) 222 4 222

www.sportlife.ua