А у Sport Life - перші 100 занять - безкоштовно!
Плавай в будь-якому з 60 басейнів!
Вода в усіх басейнах проходить 5 ступенів очищення, у тому числі озонуванням, ультрафіолетом та пісочною фільтрацією. У басейнах мережі є:
Олімпійський басейн з 10-ти метровою вишкою;
Басейн із зоною для дайвінгу;
Спортивні та плавальні басейни;
Дитячі басейни для занять від 1 року;
Басейни для немовлят.
Займайся у будь-якому зі 100 тренажерних залів!
Sport Life – це найбільша мережа спортивних клубів в усій Україні. У кожному з клубів зібрано тільки найкраще обладнання від світових виробників: Star Track, Precor, Techno Gym, LifeFitness. Також тут представлена найбільша першокласна лінійка кардіотренажерів: степери, орбітреки, сайклы, велотренажери останнього покоління.
Тренуйся тільки у професіоналів!
1200 тренерів вищої категорії, серед яких:
Олімпійські чемпіони;
Чемпіони світу та Європи;
Майстри спорту з різних спортивних дисциплін.
Навчайте дитину в одній з 30 дитячих фітнес-академій!
Академії дитячого фітнесу представлені практично у всіх фітнес-клубах мережі.
Залишилось 50 місць!
(044) 222 4 222