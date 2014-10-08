У Маріуполі повністю відновлено електропостачання міста

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії ДТЕК, енергетикам довелося виконати величезний обсяг роботи: відновлено 32 високовольтні лінії електропередачі, 327 трансформаторних підстанцій, виконано понад 4 тисяч клієнтських заявок про знеструмлення.

На даний момент всі пошкодження ліквідовані. На відновленні електропостачання в місті протягом 15 днів працювали 22 ремонтні бригади і 18 одиниць спецтехніки.

У повідомленні нагадали, що з великих міст Донбасу Маріуполь найбільше постраждав від негоди у вересні. Шквальний вітер до 30 м/с, зливовий дощ став причиною численних обривів, руйнувань підстанцій, виходу з ладу електрообладнання. Пошкодження електричних мереж у всіх мікрорайонах міста обчислювалися тисячами обривів. За два дні без світла залишилося майже 200 тисяч жителів міста.

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Маріупольським енергетикам допомагали колеги з Великоновосілківського, Старобешівського, Волноваського, Першотравневого, Володарського районів електричних мереж «Донецькобленерго» (ДТЕК). Також персоналом і технікою допоміг Маріупольський міськвиконком, зазначили в повідомленні.