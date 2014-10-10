У Луганську за два дні знайшли та знешкодили 415 снарядів

Про це УНІАН повідомили у відділі з питань захисту населення і території від надзвичайних ситуацій департаменту забезпечення життєдіяльності міста Луганської міської ради.

Так, фахівці обстежили: вул. Відродження, 2а, вул. Революційна, 68, вул. 1-ша Трамвайна, 123, кв. Ватутіна, 18а, 32, кв. Волкова, 14, 19, 22, 34, вул. Самойлової, 24а, 33, 72, 89а, кв. 50 років Жовтня, де виявили 6 снарядів.

Читайте такожПотяги з Києва до Луганська почали курсувати за звичайним графікомЩе чотири снаряди було знайдено після обстеження вулиць Оборонна, 4, Леніна, 21, Фрунзе, 121.

Найбільша кількість боєприпасів - 405 - рятувальники виявили в Стукаловій Балці і в районі Вергунського роз'їзду. Всі снаряди ліквідовано. Роботи тривають.