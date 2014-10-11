На Луганщині за добу загинув один мирний житель, двоє поранені

У Луганській області 10 жовтня внаслідок артилерійського обстрілу загинув один мирний житель і двоє поранені, а також поранені двоє українських військовослужбовців.

Про це на своєму сайті повідомив голова Луганської облдержадміністрації Геннадій Москаль.

За минулу добу терористи продовжували регулярно обстрілювати контрольовану Україною територію Луганської області.

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Зокрема, під час мінометного обстрілу Луганської ТЕС у Щасті уламком було поранено 50-річну робітницю електростанції, її госпіталізовано.

Під мінометний обстріл потрапив 75-річний пенсіонер із Катеринівки Попаснянського району, який їхав на велосипеді. Чоловіка було поранено осколками мінометної міни й госпіталізовано.

У приватне домогосподарство в смт Чорнухине Попаснянського району влучила мінометна міна. 39-річний господар, який працював на городі, отримав осколкове поранення шиї. Невдовзі після госпіталізації він помер.

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Увечері почався обстріл зі стрілецької зброї позицій 128-ої бригади ЗСУ в районі райцентру Станиця Луганська - поранено двох українських військових.