Поглиблену угоду з ЄС можна підписати за два роки

Терміни підписання поглибленої угоди між Україною та Європейським Союзом пов’язані із тим, чи включатиме ця угода питання про зону вільної торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу народний депутат України Борис ТАРАСЮК (фракція “Наша Україна – Народна Самооборона”).

Він підкреслив, що якщо дана угода буде відділена від питання про зону вільної торгівлі, «проти чого поки що виступає ЄС», то таке підписання може вже відбутися у вересні 2008 року. В той же час він підкреслив, що якщо ЄС «буде наполягати, щоб зона вільної торгівлі була складовою частиною нової угоди, то на це може піти, за найоптимістичнішими прогнозами, рік-два, а за песимістичними прогнозами – до 4 років». Він зазначив, що на посаді міністра закордонних справ України наполягав на тому, щоб ці два процеси були розділені, бо розумів, що переговори щодо зони вільної торгівлі будуть набагато складніші.