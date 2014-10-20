На Волині невідомі підірвали гранатою два "Лексуси"
13:39, 20 жовтня 2014Суспільство
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У Волинській області у селі Зміїнець, що неподалік Луцька, через вибух гранати Ф-1 у неділю, 19 жовтня, постраждало два автомобілі Lexus.
На Волині підрвали два "Лексуси" / Wikimedia
Як повідомляє прес-служба УМВС області, заява про вибух надійшла о 12:50.
Зі слів власниці автомобілів, граната розірвалася о 12:45. Авто належать 57-річній волинянці та її чоловіку. Транспортні засоби були припарковані неподалік будинку.
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За цим фактом розпочате кримінальне провадження за частиною другою статті 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покарання – до десяти років позбавлення волі.
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