На Волині невідомі підірвали гранатою два "Лексуси"

Як повідомляє прес-служба УМВС області, заява про вибух надійшла о 12:50.

Зі слів власниці автомобілів, граната розірвалася о 12:45. Авто належать 57-річній волинянці та її чоловіку. Транспортні засоби були припарковані неподалік будинку.

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За цим фактом розпочате кримінальне провадження за частиною другою статті 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покарання – до десяти років позбавлення волі.