Луганська ОДА обіцяє ввімкнути опалення 22 жовтня

17:32, 20 жовтня 2014
Суспільство
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Луганська область має намір почати опалювальний сезон 22 жовтня.

На Луганщині обіцяють ввімкнути опалення вже післязавтра / УНІАН

Як йдеться в офіційному повідомленні Луганської обласної державної адміністрації, у зв`язку з погіршенням погодних умов і різким зниженням температури голова Луганської ОДА Геннадій Москаль розпорядився почати опалювальний сезон на контрольованій українською владою території Луганської області з середи, 22 жовтня.

Відповідні доручення направлені головам районних державних адміністрацій і міським головам міст обласного значення.

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Як повідомляв УНІАН, у Луганську вже стартував опалювальний сезон у медичних установах, на сьогоднішній день подача тепла здійснюється в деякі лікарні та клініки міста.

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