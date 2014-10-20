Луганська ОДА обіцяє ввімкнути опалення 22 жовтня

Як йдеться в офіційному повідомленні Луганської обласної державної адміністрації, у зв`язку з погіршенням погодних умов і різким зниженням температури голова Луганської ОДА Геннадій Москаль розпорядився почати опалювальний сезон на контрольованій українською владою території Луганської області з середи, 22 жовтня.

Відповідні доручення направлені головам районних державних адміністрацій і міським головам міст обласного значення.

Читайте такожНезважаючи на обіцянки Кличка, без гарячої води в Києві залишаються ще понад півтисячі споживачів

Як повідомляв УНІАН, у Луганську вже стартував опалювальний сезон у медичних установах, на сьогоднішній день подача тепла здійснюється в деякі лікарні та клініки міста.