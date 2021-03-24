Євгена Строканя відправили на цілодобовий домашній арешт.

Суд відправив на цілодобовий домашній арешт Євгена Строканя - учасника акції на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка, яка відбулася 20 березня біля Офісу президента.

Про це повідомляє "Українська правда".

Увечері Євгена Строканя відправили на цілодобовий домашній арешт.

Зазначається, що 24 березня о 16:00 повинні були слухатися три справи. Проте обрання запобіжних заходів не почали вчасно.

Засідання щодо інших двох учасників, Олексія Білковського та лідера руху "Гонор" Сергія Філімонова, перенесли на 25 березня.

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Акція на підтримку Стерненка: що відбувалося

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Справа Стерненка: що відомо

23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.

Його і ще одного обвинуваченого у справі Руслана Демчука взяли під варту в залі суду і відвезли до СІЗО, де вони перебуватимуть до набуття вироком законної сили.

19 березня суд в Одесі відхилив апеляцію на вирок Стерненку і залишив його під вартою.

Крім того, Приморський райсуд Одеси з вересня 2020 року розглядає справу про обвинувачення Стерненко в умисному вбивстві Івана Кузнєцова, який напав на нього, і незаконному носінні холодної зброї.

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Автор: Олег Давигора