В крові Андрія Молочного було 1,77 проміле алкоголю.

Суд відправив під арешт без права застави працівника прокуратури Андрія Молочного, якого підозрюють у вчиненні смертельної ДТП.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що суд повністю задовольнив клопотання прокурора щодо головного спеціаліста відділу прокуратури.

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Нагадаємо, напередодні Кравченко заявляв, що Офіс генпрокурора буде наполягати на застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Смертельна ДТП в Києві: що відомо

В ніч на 20 липня в Києві працівник прокуратури збив жінку, яка перебувала на пішохідній зоні. За даними генпрокурора Руслана Кравченка, Молочний не є прокурором, але він — працівник органів прокуратури, державний службовець.

Кравченко наголосив, що така поведінка - ганьба для всієї системи. "Вона має бути жорстко покарана. І я обіцяю, так і буде. Право і Закон одні для всіх", - додав він.

Згодом Кравченко повідомив, що збита жінка померла у лікарні. За словами Генпрокурора, Молочному вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, що призвело до смерті людини. Результат обстеження - 1,77 проміле - це близько 2–2,5 літрів пива, або орієнтовно 300–350 мл горілки.

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