Скандальний екс-суддя нібито звернувся по допомогу до своїх колишніх колег.

Скандальний український екс-суддя Микола Чаус, який втік з України після звинувачень в корупції та якого нібито викрали в Молдові, перед зникненням надсилав листа до свого колишнього місця роботи — Дніпровського суду Києва. Він заявляв про наміри повернутись до України.

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Про це йдеться в матеріалі hromadske. Журналісти ознайомились із цим листом, на якому стоїть підпис. Документнадала дружина Чауса Світлана.

«Це його остаточна позиція попри всі знущання та погрози з боку Сергія Лисенка (колишнього працівника прокуратури Києва — ред.)», — сказала дружина Чауса.

На її переконання, саме бажання її чоловіка повернутися в Україну є ймовірною причиною викрадення Чауса в Молдові.

У зверненні йдеться про нібито необґрунтовані звинувачення, переслідування та погрози екс-судді.

«Увесь цей період — чотири роки й шість місяців — я був фактично позбавлений можливості представляти свої права в Україні, а якщо і з’являлися фахівці, які називали себе "адвокатами", то ніяких фактичних дій щодо захисту моїх інтересів у кримінальному провадженні не здійснювалося, відкрито ігнорувалася моя позиція», — йдеться у листі Чауса.

Він також просить своїх колишніш колег з суду про правову допомогу, наголошуючи на тому, що йому більше нема до кого звернутися.

«Не дивлячись на всі маніпуляції, за наявності в Україні порядного та кваліфікованого адвоката, який буде захищати мої інтереси, я готовий добровільно, в короткі терміни повернутися до Києва та спростувати всі сфальсифіковані НАБУ докази по моєму кримінальному провадженню», — написано у листі.

Голова Дніпровського суду Києва Оксана Бірса в коментарі журналістам повідомила, що нещодавно на пошту справді надійшло звернення нібито від екс-судді.

«Нам із невідомої електронної адреси надійшло повідомлення від імені Миколи Олексійовича, яке жодним чином не було посвідчено. Ця особа повідомляла: "Звертаюся до колективу, я маю намір повертатися в Україну". Але на сьогодні Микола Олексійович звільнений зі штату суду, а тому ми позбавлені можливості посприяти чи щось вчиняти», — розповіла Бірса.

Суддя додала, що востаннє особисто спілкувалася з Чаусом у 2016 році, до його зникнення.

Сергій Лисенко, який, за словами дружини Чауса, нібито погрожував екс-судді, — це київський адвокат. Він підтвердив журналістам, що приїздив до Молдови в січні цього року для обговорення питання про повторну заяву про політичний притулок. Водночас він заперечив будь-який тиск і погрози в бік Чауса.

Він пояснив, що січнева розмова з Чаусом нічим не завершилась і заяву не подавали.

Викрадення Чауса: що відомо

3 квітня стало відомо, що Миколу Чауса, оголошеного Інтерполом у міжнародний розшук за підозрою у хабарництві, викрали в Молдові.

5 квітня глава МВС Молдови Павел Войку заявив, що Чауса викрали іноземці, які вже перетнули кордон з Україною.

Справа судді Чауса: всі подробиці

9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили суддю Чауса при отриманні хабара в сумі 150 тис. дол. (понад 3,7 млн грн) за винесення вироку в інтересах підсудних. Він тримав гроші в скляній банці.

6 вересня 2016 року Верховна Рада дала згоду на затримання судді та притягнення його до кримінальної відповідальності. Однак Чаус, скориставшись суддівським правовим імунітетом, залишив територію України. Він був оголошений в розшук. Пізніше Чауса затримали за екстрадиційним запитом України в Молдові.

6 жовтня 2016 року Комісія з проблем громадян та надання політичного притулку при Президентові Молдови відхилила запит Чауса про надання йому політичного притулку.

28 листопада 2017 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Чауса з посади судді Дніпровського райсуду Києва.

11 липня 2019 року президент Володимир Зеленський під час переговорів з прем'єр-міністром Молдови Майєю Санду підняв питання щодо екстрадиції Чауса.

7 лютого 2020 року на той час керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що екс-суддя Чаус всіляко намагається уникнути екстрадиції в Україну.

За його словами, "цей підозрюваний обрав тактику оскаржувати все, що можна оскаржити: спочатку він звертався за політичним притулком, потім - "у зв'язку з переслідуваннями", а коли йому було відмовлено і було вже майже готове рішення про екстрадицію, він оскаржив відмову президента Молдови в наданні йому політичного притулку".

Холодницький запевнив, що справа Чауса готова до передачі до суду.

12 жовтня 2020 року в Нацполіції заявили, що не припиняли розшук судді.

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Автор: Дмитро Захаров