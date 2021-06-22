Він залишиться під арештом щонайменше до 18 липня.

Суд залишив під вартою колишнього народного депутата Семена Семенченка, якого підозрюють у причетності до створення "приватної військової компанії".

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалила колегія суддів Київського апеляційного суду.

Засідання транслювалося на сторінці Семенченка у Facebook.

Колегія суддів ухвалила залишити без змін ухвалу суду першої інстанції про продовження арешту Семенченка до 18 липня та залишила без задоволення апеляційну скаргу його адвокатів.

Справа Семена Семенченка

24 березня в СБУ заявили про припинення діяльності воєнізованого збройного формування і постачання товарів військового призначення з Російської Федерації. Також в СБУ вказали, що діяльність так званої "приватної військової компанії" була спрямована "на підготовку до вчинення тяжких злочинів, у т. ч. проти основ національної безпеки".

За даними СБУ, до складу компанії входили понад 150 осіб, а сама організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій. Контроль і координацію діяльності злочинної організації здійснювали 15 громадян України.

Окремо слідчими отримано дані про участь фігурантів справи в укладанні контрактів між "ПВК" і представниками різних організацій з країн Близького Сходу. Також зафіксовано "пропозиції організувати постачання зброї в ці країни".

У цій справі СБУ оголосила про підозри шістьом особам.

Серед організаторів такої діяльності в СБУ назвали народного депутата VIII скликання Семенченка та Євгена Шевченка, відомого широкій публіці як "позаштатний агент НАБУ". Семенченко і Шевченко всі звинувачення відкидають.

26 березня суд ухвалив рішення про арешт Шевченка із заставою у 5 млн грн.

30 березня після внесення застави він вийшов із СІЗО.

Того ж дня суд до 24 травня відправив Семенченка під варту без права на внесення застави.

29 березня джерело УНІАН у правоохоронних органах повідомило, що співробітники СБУ затримали ще одного фігуранта справи про створення "ПВК" - колишнього командира батальйону "Донбас" Анатолія Виногродського. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

14 травня стало відомо, що СБУ повідомила Семенченку про підозру у справі про обстріл будівлі телеканалу "112 Україна" у липні 2019 року.

У заяві СБУ сказано, що Семенченко організував передачу грошей для придбання транспорту та інших засобів, необхідних для здійснення злочину.

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Автор: Антоніна Доломанжи