Попри всі складнощі 2020 року, рівень довіри українських громадян до Національної поліції залишився вкрай високим, на рівні 40,8%, що є найвищою оцінкою роботи правоохоронців.

Про це під час брифінгу 11 лютого заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Трансляція виступу велася на офіційній сторінці Міністерства внутрішніх справ у Facebook.

Чиновник зазначив, що висновки були зроблені на основі результатів опитування 15 тисяч осіб у 24 областях.

Водночас Аваков підкреслив, що 2020 рік запам'ятався всім такими потрясіннями, як світова пандемія коронавірусу, руйнівні паводки та масштабні лісові пожежі. На всі ці виклики, попри наявність основної роботи, довелося реагувати працівникам системи МВС.

«Нам доводиться забезпечувати правопорядок в умовах карантину. Для протиепідемічних заходів щодня залучається понад 23 000 поліцейських, нацгвардійців, прикордонників, рятувальників та медичних працівників системи МВС. Всі вони щодня працюють в умовах надвисокого ризику. Понад 30 000 співробітників захворіли на коронавірус. На жаль, є і ті, хто не зміг подолати цю хворобу», - сказав Аваков.

Тому, особливо важливо, що навіть в умовах таких випробувань довіра громадян до правоохоронців залишилася на високому рівні.

Аваков також назвав три ключові напрямки, на яких у 2021 році зосередиться МВС. Це розвиток санавіації, осучаснення гідрометеорологічної служби та просування масштабних проектів з безпеки.

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Автор: УНІАН