Володимир Зеленський заявив, що цю справу "не вдасться спустити на гальмах".

Президент України Володимир Зеленський прокоментував хід розслідування катастрофи військового літака Ан-26 під Чугуєвом.

Про це він розповів у своєму відеозверненні.

Володимир Зеленський заявив, що цю справу "не вдасться спустити на гальмах".

"Ніхто не уникне відповідальності. Слідство істотно просунулося вперед. Вже є перші результати", - сказав він.

Авіакатастрофа Ан-26 на Харківщині: хронологія трагедії

Увечері 25 вересня в Харківській області під Чугуєвом під час тренувальних польотів зазнав катастрофи військовий літак Ан-26, на борту якого було 27 осіб - військові льотчики і курсанти університету Повітряних сил ім. Кожедуба. Вижив тільки один курсант.

Державне бюро розслідувань назвало чотири версії катастрофи літака. Серед них - технічна несправність агрегатів літака, неналежне виконання обов'язків членами екіпажу, неналежне виконання службових обов'язків особами, які були відповідальними за управління польотами, і неналежне технічне обслуговування літака.

28 жовтня урядова комісія назвала причини катастрофи літака Ан-26Ш, головні з них - це відсутність дієвого контролю за організацією та виконанням польотів з боку посадових осіб Харківського університету, системні порушення правил виконання польотів.

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Автор: Олег Давигора