Крім того, більшість опитаних переконані, що Медведчук повинен понести кримінальне покарання (максимальний термін).

40% опитаних українців не очікують адекватного судового процесу у справі народного депутата від «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука і вважають, що "це буде не суд, а цирк".

Як передає кореспондент УНІАН, результати соціологічного дослідження на прес-конференції презентував виконавчий директор Українського інституту майбутнього UIF Вадим Денисенко.

Майже однакова кількість респондентів прогнозує наступні варіанти судового процесу: довгий судовий процес та виправдувальний вирок (15%) і довгий судовий процес та умовний термін ув’язнення (14%).

Денисенко додав, що лише 8% опитаних думають, судовий процес буде довгим, а його результатом стане вирок з реальним терміном ув’язнення.

Водночас, 17% респондентів зазначили, що не мають однозначної позиції щодо цього питання.

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Крім того, учасникам опитування запропонували обрати кілька відповідей, доповнивши фразу "На вашу думку, В. Медведчук…".

Так, на думку 45% респондентів, Медведчук "повинен понести кримінальне покарання (максимальний термін) і відсидіти весь термін, без можливості оскарження вироку".

Крім того, 23% опитаних зазначили, що Медведчук "повинен понести кримінальне покарання (максимальний термін) і стати цінним обмінним фондом на українських патріотів", а 20% вважають, що він "повинен бути позбавлений українського громадянства і депортований до Росії".

Лише 7% учасників опитування вважають, що Медведчук "повинен бути виправданий і відновлений в усіх своїх правах", а 24% респондентів не мають однозначної позиції щодо цього питання.

***Український інститут майбутнього проводив опитування з 15 по 17 травня. 1200 респондентів було опитано онлайн через інтерактивну анкету. Статистична похибка з ймовірністю 0.95 не перевищує 3,5%.

Справа Медведчука: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від «ОПЗЖ» Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді та в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму. Їм оголошено підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний військовий підрозділ ЗСУ); проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою «Промінь».

12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу – державна зрада і порушення законів і звичаїв війни. Козак перебуває за межами України.

13 травня суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета та іншими процесуальними обов'язками.

15 травня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов припустив ймовірність обміну Медведчука на українських громадян, утримуваних у російських в'язницях. «Рішення про обмін приймає президент України. Я думаю, якщо буде така можливість, - ми охоче це зробимо», - зазначив він.

18 травня Офіс генпрокурора та адвокати оскаржили цілодобовий домашній арешт Медведчука.

Прокурори наполягають на застосуванні запобіжного заходу у виді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 300 млн 930 грн.

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Автор: Антоніна Доломанжи