Генпрокурор нагадала, що просила про арешт та заставу для Медведчука.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова прокоментувала справу народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука, якого напередодні відправили під цілодобовий домашній арешт.

Це вона зробила в ефірі шоу "Свобода слова Савіка Шустера", пише НВ.

Венедіктова заявила, що в справі немає політики і що вона "зробить все, щоб ми не увійшли ні до яких геополітичних процесів".

"Фактаж ми вже маємо. Якщо уважно подивитись наш брифінг з Іваном Геннадійовичем, то ми до нього ретельно готувалися. Якщо ви думаєте, що щось було зроблено швидко, для піару - абсолютно ні. Там кожне слово було вивірено", - додала вона.

Генпрокурор нагадала, що просила про арешт та заставу для Медведчука.

"Чи подобається мені, що я не отримала те, про що просила? Я думаю, це очевидно. Якщо прокурор з чимось прийшов, він хоче бути впевнений в тому, про що просить, тому я ознайомлюсь з рішенням суду, щоб ми розуміли мотивацію", - сказала Венедіктова.

Вона також заявила, що ліквідація компанії, які фігурує у справі про розробку родовищ у Чорному морі, не вплине на перебіг розслідування, оскільки у справі вистачає фактажу.

"Чи підемо ми в апеляцію? Подивимось. Швидше за все, ми підемо в апеляцію, тому що я впевнена в тому документі, який підготувала. Я ще подивлюсь на мотивацію судді", - заявила вона.

Венедіктова наголосила, що зараз є законна і обгрунтована підозра Медведчуку, встановлена судом, і запобіжний захід - не той, на якому наполягав прокурор, але це "не зрада і не перемога", а нормальний юридичний процес.

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Справа проти Медведука і Козаза

11 травня генпрокурор Ірина Венедиктова підписала повідомлення про підозру депутатам від «ОПЗЖ» Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді та в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму. Їм оголошено підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний військовий підрозділ ЗСУ), проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою «Промінь» («Луч»).

12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу - державна зрада і порушення законів і звичаїв війни.

13 травня суддя Печерського райсуду Києва В'ячеслав Підпалий обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета й іншими процесуальними обов'язками.

Козак перебуває за межами України.

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Автор: Олег Давигора