Генеральний прокурор Ірина Венедіктова прокоментувала справу народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука, якого напередодні відправили під цілодобовий домашній арешт.
Це вона зробила в ефірі шоу "Свобода слова Савіка Шустера", пише НВ.
Венедіктова заявила, що в справі немає політики і що вона "зробить все, щоб ми не увійшли ні до яких геополітичних процесів".
"Фактаж ми вже маємо. Якщо уважно подивитись наш брифінг з Іваном Геннадійовичем, то ми до нього ретельно готувалися. Якщо ви думаєте, що щось було зроблено швидко, для піару - абсолютно ні. Там кожне слово було вивірено", - додала вона.
Генпрокурор нагадала, що просила про арешт та заставу для Медведчука.
"Чи подобається мені, що я не отримала те, про що просила? Я думаю, це очевидно. Якщо прокурор з чимось прийшов, він хоче бути впевнений в тому, про що просить, тому я ознайомлюсь з рішенням суду, щоб ми розуміли мотивацію", - сказала Венедіктова.
Вона також заявила, що ліквідація компанії, які фігурує у справі про розробку родовищ у Чорному морі, не вплине на перебіг розслідування, оскільки у справі вистачає фактажу.
"Чи підемо ми в апеляцію? Подивимось. Швидше за все, ми підемо в апеляцію, тому що я впевнена в тому документі, який підготувала. Я ще подивлюсь на мотивацію судді", - заявила вона.
Венедіктова наголосила, що зараз є законна і обгрунтована підозра Медведчуку, встановлена судом, і запобіжний захід - не той, на якому наполягав прокурор, але це "не зрада і не перемога", а нормальний юридичний процес.
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Справа проти Медведука і Козаза
11 травня генпрокурор Ірина Венедиктова підписала повідомлення про підозру депутатам від «ОПЗЖ» Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді та в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму. Їм оголошено підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний військовий підрозділ ЗСУ), проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою «Промінь» («Луч»).
12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу - державна зрада і порушення законів і звичаїв війни.
13 травня суддя Печерського райсуду Києва В'ячеслав Підпалий обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета й іншими процесуальними обов'язками.
Козак перебуває за межами України.
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