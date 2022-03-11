ЮНІСЕФ закликає забезпечити доступ для гуманітарної допомоги та евакуації населення в Україні.

Уже понад 1 мільйон дітей покинули Україну через вторгнення Росії.

Такі дані 10 березня оприлюднив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

За інформацією міжнародної організації, більшість маленьких українців втекла зі своїми сім'ями до Польщі, Угорщини, Словаччини, Молдови та Румунії.

"Кількість дітей-біженців приголомшує, що свідчить про те, наскільки відчайдушною стала ситуація для дітей і сімей в Україні. Діти кидають все, що знають, в пошуках безпеки. Це несамовито", - сказав регіональний директор ЮНІСЕФ по Європі і Центральній Азії Афшан Хан.

Працюючи з партнерами, фонд обіцяє доставляти медикаменти у 22 лікарні в 5 різних частинах України, постраждалих від війни, щоб допомогти 20 000 дітей і матерів, а також вживає низку інших заходів.

Крім того, ЮНІСЕФ закликає забезпечити безпечний, швидкий і безперешкодний доступ для гуманітарної допомоги та евакуації населення в Україні.

"Ми робимо все можливе, щоб допомогти нужденним дітям і сім'ям, але війна повинна закінчитися. Мир - єдине стійке рішення", - зазначив Хан.

Як повідомляв УНІАН, через російських окупантів в Україні загинула щонайменше 71 дитина і ще понад 100 отримали поранення.

Вас також можуть зацікавити новини: