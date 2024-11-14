За словами Ольги Кошарної, технології для перероблювання ядерного палива мають лише держави, у яких є ядерна зброя.

У сучасних умовах Україна не має можливості створити ядерну зброю. Про це у коментарі для hromadske сказала експертка у галузі атомної енергетики Ольга Кошарна.

Вона підкреслила, що технології для перероблювання ядерного палива мають лише держави, у яких є ядерна зброя. Крім того, це складна технологія, а саме виробництво є дуже брудним. До того ж всі чутливі ядерно-паливні цикли відбуваються під контролем МАГАТЕ.

"Є інспектори, які перевіряють кількість, облік та контроль ядерних матеріалів, зокрема на атомних електростанціях. Ці інвентарні списки ведуть там до десятих грама", - розповіла фахівець.

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До того ж, за її словами, порушення підписаного Україною договору про нерозповсюдження ядерної зброї буде ударом по іміджу країни.

"Навіть якщо уявити, що ми знайшли економічні ресурси й технології якось украли чи щось таке, ви думаєте, що міжнародна спільнота буде спостерігати спокійно, і Росія теж? Ні. Це загрожує втратою підтримки Заходу, який зараз фінансує наш бюджет, допомагає зброєю", - резюмувала Кошарна.

Ймовірне відновлення Україною ядерного статусу

Днями The Times із посиланням на документ, підготовлений для Міноборони України, повідомило, що Україна може створити ядерну бомбу протягом кількох місяців, якщо Трамп припинить допомогу Києву. За даними видання, Україна, як і раніше, контролює дев'ять діючих реакторів і має значний ядерний досвід.

Також УНІАН повідомляв, що, на думку екс-міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, ядерна зброя не допоможе завершити війну в Україні, натомість "створить більше проблем, ніж розв'яже". За його словами, західні партнери надто переймаються тим, що робить Україна.

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