Вручення повістки не означає мобілізацію, наголосили у ЦПД.

Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони України спростував кілька поширених фейків про вручення повісток під час мобілізації.

Про це повідомляється в Телеграм-каналі ЦПД.

Фейком аналітики називають нібито незаконність вручення повісток на вулиці.

"Під час загальної мобілізації в Україні громадяни країни отримують повістки про призов на військову службу не лише за місцем проживання, роботи, а й на вулицях або ж на блокпостах. Такий формат не суперечить закону", - йдеться в роз'ясненні.

Також отримання повістки не означає обов'язкової відправки на фронт.

"У повістці визначається дата і час прибуття до територіального центру комплектування для проходження військово-лікарської комісії. Вручення повістки не означає мобілізацію. Насамперед виклик до військкомату - для перевірки даних громадянина і визначення його придатності до служби", - наголосили у ЦПД.

Там також нагадали, що сховатися від співробітників військкомату не вийде - за неявку туди без поважної причини після отримання повістки на порушника чекає штраф від 1700 до 3400 гривень.

"За ухилення від призову на військову службу під час мобілізації загрожує кримінальна відповідальність від 3 до 5 років", - йдеться у повідомленні.

Раніше у Сухопутних військах ЗСУ розповіли, що практика вручення повісток на блокпостах або в інших людних місцях не суперечить законодавству.

Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року Україна живе в умовах воєнного часу через повномасштабну російську агресію.