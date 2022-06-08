При цьому вручена повістка ще не означає, що людину обов'язково призвуть.

У Сухопутних військах ЗСУ розповіли, що практика вручення повісток на блокпостах або в інших людних місцях не суперечить законодавству.

Відповідь Сухопутних військ на запитання, яке хвилює багатьох українців, питання публікує "РБК-Україна".

Зазначається, що вручення повісток проводиться через відповідні органи місцевого самоврядування та керівників підприємств.

Крім того, повістки можуть вручатися посадовими особами територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки за місцем проживання, роботи, а також на вулиці, на блокпостах.

Як розповіли в ЗСУ, законом не заборонено вручення повістки в будь-якому місці після встановлення особи. У цьому документі вказується дата і час прибуття в територіальний центр, щоб людина пройшла медогляд.

При цьому вручена повістка ще не означає, що людину обов'язково призвуть.

Якщо людина не з'явиться за викликом у воєнний час, це загрожує штрафом від 1700 до 3400 гривень. Також Нацполіція має право затримувати військовозобов'язаних при порушенні законодавства Про мобілізаційну підготовку та доставляти їх до територіального центру комплектування, зазначили у відомстві.

Крім того, ст.336 Кримінального кодексу України передбачає кримінальну відповідальність за ухилення від призову в особливий період - позбавлення волі на термін від 3 до 5 років.

Хвилі мобілізації: кого мобілізують в Україні

Всього в Україні передбачено чотири хвилі мобілізації. Всі громадяни віком від 18 до 60 років зобов'язані з'явитися за викликом військкомату і стати на облік. Але призову підлягають не всі, а лише необхідна для ЗСУ кількість солдатів.

Перша черга мобілізації - це колишні військовослужбовці до 40 років, які мають бойовий досвід і відслужили за контрактом або в одній з хвиль мобілізації.

Друга черга - військовослужбовці, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом.

Третя черга мобілізації або мобілізаційний резерв - військовозобов'язані громадяни, які закінчили військові кафедри вишів як офіцери запасу.

Четверта черга або громадський резерв - громадяни, у яких немає вікових та фізичних обмежень щодо призову на військову службу.