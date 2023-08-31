На суму, яку ДП планує витратити на ремонт кортів, можна придбати 2300 дронів DJI Mavic 3 Pro для ЗСУ.

Держпідприємство "Центральна учбово-тренувальна база по ковзанярському спорту "Льодовий стадіон" оголосило тендер на створення Національного тенісного центру у Києві. На ремонт будівель і кортів планують витратити понад 300 мільйонів гривень.

Відповідний тендер було розміщено на порталі Prozorro 29 серпня. Очікувана вартість робіт становить 307,831 млн грн.

Роботи необхідно виконати до кінця квітня 2025 року, а тендерні пропозиції прийматимуть до 8 вересня. Водночас сам аукціон призначено на 11 вересня.

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На гучний тендер відреагувала волонтерка Марія Барабаш: "Знаєте, я практично кожен день спілкуюсь з нашими військовими. І від них чути лише "потрібні пікапи, запасні частини, мівки, оптика..." і так далі, до безкінечності. Коли я чую про 300 мільйонів, мій мозок автоматично рахує, скільки можна було б закрити таких потреб. Особисто я підтримую ідею сучасних спортивних об'єктів, але витрачати такі гроші зараз – ну, мінімум, не дуже доречно, а як максимум, хтось вже отримав відкат", – написала вона.

Водночас під самими оголошенням вже є кілька звернень до Держаудитслужби України щодо неприйнятності таких тендерів. Ось, що пишуть автори скарг:

"Тенісні корти під час війни непотрібні".

"Неприпустимо проводити капітальний ремонт будівель та тенісних кортів, коли в Україні війна. Ці гроші потрібні для ЗСУ: амуніція, засоби першої медичної допомоги, дрони, зброя, їжа. Мова йде про збереження Нації Українців. Забороніть виділення коштів на ремонт тенісних кортів".

Державне підприємство "Центральна учбово-тренувальна база по ковзанярському спорту "Льодовий стадіон" підпорядковується Міністерству молоді та спорту України. Директором ДП з 2020 року є Павло Андрєєвський.

Зазначимо, що на суму, яку ДП планує витратити на ремонт кортів (понад 300 млн), можна придбати 2300 дронів DJI Mavic 3 Pro для ЗСУ. Вартість одного такого БПЛА в українських магазинах становить біля 130 тисяч гривень.

Скандальні тендери в Україні під час війни

Мерія Кременчука Полтавської області придбала ноутбуки за космічною ціною в 1 486 080 грн з ПДВ за 15 одиниць. Йдеться про Dream Machines RG3060-15 (RG3060-15UA38).

Закупівлю провели без електронної системи – угоду уклали напряму. Ціна кожного, згідно з оприлюднених даних, становила 99 тисяч гривень, тоді як в мережі їх можна придбати за 63 тис. грн.

Водночас в Одесі хочуть направити на ремонт Київського районного суду 100 млн гривень.

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