Там зауважили, що незважаючи на те, що аеропорт не працює, "існує необхідність в підтримці в належному стані виробничих приміщень".

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" пояснили, чому оголосили тендер на прибирання на суму майже 52 млн грн.

Як повідомила прес-службапідприємства, незважаючи на те, що аеропорт не працює, "існує необхідність в підтримці в належному стані виробничих приміщень, оскільки в дуже малому відсотковому відношенні, аеропорт функціонує".

"Згідно з умовами тендерної документації вимоги щодо щоденного, цілодобового і безперервного надання послуг не застосовується в період дії правового режиму воєнного стану в Україні", - пояснили у аеропорту.

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"Підтвердженням є фіксація в тендерній документації права аеропорту зменшувати обсяг закупівлі послуг у разі виробничої потреби і відсутність обов’язку замовляти послуги у повному обсязі по кожній групі прибирання", – йдеться у повідомленні.

У повідомленні прес-служби аеропорту зазначається, що "заздалегідь проведена процедура є запорукою нормального функціонування підприємства та швидкого відновлення операційної діяльності аеропорту після перемоги України".

Нагадаємо, "Бориспіль" не працює з лютого 2022 року.

Тендер аеропорту "Бориспіль"

19 чеврня стало відомо, що аеропорт "Бориспіль" планує замовити комплексне обслуговування внутрішніх приміщень аеровокзального комплексу, паркінгу та інших об’єктів аеропорту на суму в понад 51 млн грн.

Як повідомлялось на сайті державних закупівель Prozorro, послуги мають надаватися в період з 1 серпня 2023 року по 30 липня 2024 року, тобто протягом 12 місяців. Зокрема, переможець торгів повинен буде прибирати у терміналах та інших будівлях аеропорту "Бориспіль" 831 умивальник, 800 унітазів, 233 пісуари та 167 душових.

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