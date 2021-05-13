За період травневих свят динаміка зменшення кількості нових виявлених випадків COVID-19, смертей та госпіталізацій прискорилася. Зниження відбувається в усіх областях України.

Епідемічний процес в Україні продовжує згасати, про що свідчить стабілізація кількості нових випадків COVID-19, зменшення відсотку позитивних тестів та стрімке зменшення нових госпіталізацій пацієнтів з коронавірусною хворобою.

Читайте такожБританія готується до скасування соціальної дистанції: в країні зробили 50 мільйонів щепленьПро це йдеться в огляді епідемічної ситуації в Україні від Національної академії наук за 27 квітня – 12 травня 2021 року.

Зазначається, що за період травневих свят динаміка зменшення кількості нових виявлених випадків COVID-19, смертей та госпіталізацій прискорилася. Зниження захворюваності відбувається в усіх областях України.

«Значною мірою це пов’язано з великою кількістю вихідних і святкових днів. Під час свят менше людей госпіталізують, менше тестують, а дані про летальні випадки вносяться зі значними затримками», - зазначається в огляді.

Вказується, що через це важко оцінити справжню епідемічну динаміку у період кінця квітня – початку травня.

«Протягом наступного тижня можна очікувати незначне збільшення кількості нових виявлень та летальних випадків в офіційній статистиці. Це пов’язано не з погіршенням епідемічної динаміки, а зі стабілізацією систем збору й обробки інформації та поверненням до попередніх тенденцій», - зазначили науковці.

За даними НАН, станом на 12 травня вже спостерігається стабілізація кількості нових виявлень COVID-19 і збільшення нових летальних випадків в офіційній статистиці.

«Затримки оприлюднення нових виявлень близькі до історичних максимумів і складають у середньому один тиждень, тому при оцінці поточної динаміки достовірнішим показником є кількість позитивних ПЛР-тестів, що стає доступною майже без затримок», - наголошується в огляді.

Також вчені зауважили, що позитивність ПЛР-тестів продовжує знижуватись і становила 16,1% протягом останнього тижня проти 19,6% рівно тиждень тому та 25,3% рівно два тижні тому.

Зазначається, що спостережувана захворюваність на COVID-19 продемонструвала стрімке зниження на тлі серії державних вихідних днів.

«Усереднене за сім днів добове число нових випадків хвороби трималось у діапазоні від 5 до 5,5 тис. в останні сім днів, знизившись зі значення вище 8,5 тис. станом на 30 квітня 2021 року. Таке зниження слід передусім пов’язувати зі збільшенням кількості вихідних днів, хоча розширення робочого тижня на один день, що відбулось 11 травня 2021 року, попередньо показує, що відновлення захворюваності до показників 30 квітня 2021 року не очікується, а отже, епідемічний процес справді продовжив згасати», - додали в НАН.

На згасання епідемічного процесу вказує також зменшення позитивності у зразках тестів на 3 відсоткові пункти протягом останнього тижня та на 9 відсоткових пунктів протягом останніх двох тижнів.

Крім того, продовжили стрімко падати нові госпіталізації, порівняно з відповідними днями тиждень тому.

Коронавірус в Україні

Як повідомляв УНІАН, минулої доби в Україні було виявлено 6 тис. 813 нових випадків COVID-19, померли 346 осіб.

З початку пандемії в країні на COVID-19 захворіли 2 млн 135 тис. 886 осіб, померли – 47 тис. 333 людей.

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Автор: Костянтин Гончаров