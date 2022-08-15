При цьому зауважується, що підрахунки цієї суми базуються на даних про пошкодження станом на травень місяць.

На відновлення комунальної інфраструктури Луганської області необхідно понад 7 млрд грн.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Ця сума враховує лише відновлення централізованого газо-, водо- та електропостачання", - уточнив він.

Як зазначив директор Департаменту житлово-комунального господарства обласної військової адміністрації Віталій Сурай, ці приблизні підрахунки зроблені по мірі надходження інформації від комунальних аварійних служб про пошкодження на об’єктах критичної інфраструктури до того часу, поки кожен населений пункт області не захопили росіяни, тобто, станом на травень.

"Остаточні розрахунки можна буде зробити тільки після деокупації, розмінування територій і проведення експертизи об’єктів", - зазначив у повідомленні Гайдай.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Сергій Гайдай заявив, що в окупованому Сєвєродонецьку росіяни зносять пошкоджені будинки, щоб потім знімати картинку квітучого міста.

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