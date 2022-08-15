За його даними, ЗСУ вдало відпрацювали по ворожому штабу, на який навів один із представників росЗМІ.

У Попасній ліквідовано "вагнерівців", в Сєвєродонецьку зносять пошкоджені будинки, щоб потім знімати картинку квітучого міста.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він підтвердив, що ЗСУ вдало відпрацювали по ворожому штабу, на який навів один із представників росЗМІ.

"На цей раз вчора в Попасній, де влучним ударом розбито штаб ПВК "Вагнер". Кількість загиблих уточнюється", - зазначив Гайдай.

Пр цьому він повідомив, що водночас на лінії фронту росіяни активніше застосовують штурмову та армійську авіацію – з повітря обстріляні три населених пункти.

"Також випущено сім ракет. Упродовж ночі сім разів працювала ствольна артилерія ворога. Чотири рази росіяни обстрілювали міста і села з реактивних систем залпового вогню, шість – із мінометів. Здійснені чотири танкових наступи", - повідомив Гайдай.

Крім того, окупанти все частіше намагаються провести розвідку переднього краю оборони ЗСУ. Однак, вісім ворожих атак були успішно відбиті. Розвідгрупу росіян українські військові знешкодили.

Також Гайдай розповів про життя у захоплених містах Луганщини. За його даними, люди поступово зневірюються в окупаційній владі.

"Жителі Сєвєродонецька більше місяця тому віддали свої персональні дані в обмін на обіцянку відновити житлові приміщення. Втім, до сих пір ніхто не прийшов навіть для обстеження. В багатьох багатоповерхівках міста пробито дах, вибито вікна, не кажучи вже про відсутність деяких стін. А перші примхи погоди дають про себе знати – нетривалий літній дощ перетворив життя містян в катастрофу. Важко уявити, що буде восени, за два тижні", - розповів він.

Окупаційна влада Сєвєродонецька заміст того, щоб допомогти людям, виконує наказ стосовно обстеження будинків, які непридатні для проживання.

"Вже визначили понад сотню багатоповерхівок, які підлягають знесенню. І активно цим займаються, замість підготовки міста до зими. Навіщо? Щоб потім показувати політикам з рф картинку квітучого міста. Тому і відновлювати нічого не будуть, бо все пошкоджене просто знесуть", - зазначив Гайдай.

Як повідомляв УНІАН, учора ввечері журналіст Денис Казанський заявив, що українські військові точним ударом HIMARS знищили штаб російських найманців з приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера" в окупованій Попасній Луганської області.

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