Він зазначив, що окупанти нібито обстежили всі багатоповерхівки на наявність пошкоджень, але не помітили десятки померлих у власних квартирах людей, яких ніхто не думає ховати.

Російські окупанти у Сєвєродонецьку пропонують відновити житло за рахунок власників і викачують всі можливі ресурси з окупованих територій.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Зокрема викачування ресурсів стосується шахт, які перебувають в занедбаному стані і за 8 років окупанти туди нічого не вклали.

"У так званій "лнр" заявили, що Попасну відновлювати не збираються. Люди на Луганщині втрачають довіру до окупантів", - зазначив Гайдай.

Також він повідомив, що у Сєвєродонецьку 90% будинків пошкоджено, 70% із них не підлягають відновленню. Критична інфраструктура міста зруйнована повністю, обіцянки з її відновлення окупанти виконати не можуть.

Тож окупанти у Сєвєродонецьку пропонують відновити житло за рахунок власників.

"Спочатку росіяни все обіцяли відбудувати швидкоруч. За чий рахунок, щоправда, не уточнювали. Кажуть, що обстежили всі багатоповерхівки на наявність пошкоджень та руйнувань. Так уважно оглядали, що не помітили десятки вмерлих у власних квартирах людей, яких ніхто не думає ховати і дотепер. Потім дозволили місцевим бізнесменам трохи підзаробити, пропонуючи сєвєродончанам купити OSB-плити за три ціни. Ними готові були не тільки стіни латати, а й використовувати замість скла. За роботу теж брали чималі гроші. Та як ця деревина врятує від холодів?", - розповів про ситуацію в окупованому місті Гайдай.

За його словами, наразі в одній із місцевих шкіл почали приймати заяви на отримання будівельних матеріалів для відновлення житла власними силами.

"Добре, якщо банку фарби дадуть. А якщо цеглину? Що з нею буде робити жінка або бабуся? Вона її взагалі донесе додому? Одну – можливо. А потрібно 100, 200, комусь ще більше. Та це нікого не бентежить – роздадуть матеріали, знімуть десяток сюжетів, на тому і закінчать", - додав очільник ОВА.

При цьому Гайдай зазначив, що в обмін на будівельні матеріали необхідно віддати декілька копій документів, які містять особисті дані, що є черговою спробою їх зібрати аби провести псевдореферендум.

Очільник Луганської ОВА нагадав, що є три варіанти виїзди з Луганщини: пішки через Харківщину, через Запорізьку область, через території рф та країн Балтії.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня Сергій Гайдай розповів, що мешканці Луганської області повертаються до своїх домівок, тільки щоб забрати речі, оскільки залишатися в окупованих містах неможливо. За даними Гайдая, комунікацій в окупованих містаїх немає і ніхто їх не поверне, міста втопають у смітті та трупах, через що розповсюджуються інфекції.

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