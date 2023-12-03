Військова каже, що де хто буде неприємно здивований.

Керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк спростувала інформацію щодо свого звільнення з цієї посади. Зокрема, публікації про те, що вона залишила пост керівника прес-центру з’явилися сьогодні у низці ЗМІ, які посилалися на Фейсбук військової.

"Коли попереду багато цікавого... а хтось там вангував, що Гуменюк ФСЬО... правда в тому, що Гуменюк дійсно фсьо по силах", - написала вона.

У коментарі УНІАН Гуменюк сказала, що її висловлювання неправильно трактували.

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"Я нічого подібного (про звільнення – УНІАН) не заявляла. Я на місці, працюю…", - наголосила вона.

Спікерка додала, що люди, які жадали її звільнення, "будуть неприємно здивовані".

Хто така Наталія Гуменюк.

Наталія Гуменюк — українська військовослужбовиця, капітан 1 рангу, кавалер ордена княгині Ольги III ступеня. Багато років служить у Державній прикордонній службі України, зокрема, очолювала пресслужбу Морської охорони. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну очолила Об’єднаний координаційний пресцентр сил оборони півдня України.

Нагадаємо, нещодавно колишню народну депутатку Ірину Фаріон звільнили з посади професорки Львівської політехніки після відкриття кримінального провадження проти неї Службою безпеки України. За деякими даними, приводом для звільнення Фаріон стало порушення нею ст. 41 Кодексу законів про працю ("вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, несумісного з продовженням даної роботи").

Раніше широкий резонанс та хвилю обурення у суспільстві викликали її висловлювання щодо українських військових. В одному зі своїх інтерв'ю вона розповіла, що категорично не сприймає російськомовних військовослужбовців ЗСУ та не може назвати їх українцями.

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