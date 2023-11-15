Приводом для звільнення стало порушення Кодексу законів про працю.

Колишню народну депутатку Ірину Фаріон звільнили з посади професорки Львівської політехніки після відкриття кримінального провадження проти неї Службою безпеки України.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, приводом для звільнення Фаріон стало порушення нею ст. 41 Кодексу законів про працю ("вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, несумісного з продовженням даної роботи").

Також УНІАН отримав копію наказу про звільнення, підписаного керівництвом університету.

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Скандал навколо Фаріон

Спочатку широкий резонанс та хвилю обурення у суспільстві викликали висловлювання екс-нардепки Ірини Фаріон щодо українських військових. В одному зі своїх інтерв'ю вона розповіла, що категорично не сприймає російськомовних військовослужбовців ЗСУ та не може назвати їх українцями.

Згодом у своїх соцмережах Фаріон опублікувала допис із даними проукраїнського студента з тимчасово окупованого Криму. Після цього хлопця затримала російська ФСБ.

Відтак, Служба безпеки України відкрила проти Фаріон кримінальне провадження за цими фактами одразу за чотирма статтями: порушення рівноправності громадян, образа честі і гідності військовослужбовця, порушення таємниці листування та порушення недоторканності приватного життя.

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