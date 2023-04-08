Церемонія відбулася у Хмельницькому, поділилася наречена.

Автор фрази-мему "це мєрзость" - український воїн "Чоткий паца" Іван Мартинов одружився.

Про церемонію повідомила обраниця Мартинов - Ольга Кравчук. Вона поділилася короткими відео із заходу у TikTok. Дівчина зазначила, що одружилася з Мартиновим у Хмельницькому та написала багато теплих слів.

"…кохаю_безмежно…", - написала вона під одним з відео.

Відео дня

Варто зазначити, що "Чоткий паца" не розкривав раніше факти зі свого особистого життя, а під час розмов із журналістами зазвичай розповідав про те, як здобув популярність завдяки мему, а також як проходить його служба. Мартинов також неактивний у соцмережах.

Хто такий Іван Мартинов - що про нього відомо

Хлопець став популярним після того, як фразою "це мєрзость" прокоментував ситуацію в економіці України у 2014-му. "Чоткий паца" брав участь у Євромайдані та силових протистояннях з "беркутівцями".

З 2016 року Мартинов захищає Батьківщину. Зараз хлопець старший стрілець та парамедик у 68-й окремій єгерській бригаді.

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