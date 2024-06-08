Для цього уряд модернізував чинну постанову №76.

Кабінет міністрів оновив підходи до бронювання працівників. Так, працівники підприємств оборонно-промислового комплексу та енергетики зможуть бронювати до 100% працівників. Крім того, для критичних підприємств збільшили термін бронювання від 6 місяців до 12 місяців і дозволили бронювати військовозобов’язаних із дефіцитними військово-обліковими спеціальностями. Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

Зазначається, що це не нова модель бронювання. Уряд модернізував чинну постанову №76. Крім оновлення постанови, спільно із бізнесом та експертним середовищем напрацьовуються нові підходи до бронювання.

"Уряд удосконалив умови бронювання для підприємств, які працюють на потреби оборони, а також підприємств сфери енергетики. Виробники зброї, дронів, наші енергетики, які сьогодні відновлюють енергосистему, зможуть бронювати 100% працівників. Таким чином підприємства, які виробляють озброєння, працюють на потреби ЗСУ, зможуть краще планувати свою роботу та ефективно працювати на посилення обороноздатності, а енергетики – забезпечувати людей теплом та електроенергією", – йдеться у заяві.

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Крім того, ми збільшуємо терміни бронювання працівників критичних підприємств із 6 місяців до року, дозволяється бронювати військовозобов’язаних незалежно від віку, військового звання чи ВОС, навіть якщо вона дефіцитна. А також запроваджуємо електронне бронювання, розповів заступник Міністра економіки Ігор Фоменко.

Зміни до вказаної постанови передбачають:

бронювання 100% працівників підприємствами ОПК, які мають контракти для ЗСУ та інших військових формувань. Працівники можуть бути заброньовані на період дії таких контрактів;

бронювання 100% працівників підприємствами електроенергетичного, ядерно-промислового, вугільно-промислового та нафтогазового комплексів та підприємств, які відновлюють чи ремонтують зруйновані або пошкоджені підприємства енергетичного комплексу;

бронювання 100% працівників підприємствами, що будують фортифікації, на період дії договору будівництва;

Для поліцейських і працівників ДСНС, у разі обґрунтованої потреби Міністра внутрішніх справ, кількість заброньованих працівників може перевищувати 50%. Тобто забронювати можна буде до 100% працівників, за наявності обгрунтування та окремого погодження Міністра оборони.

Бронювання від мобілізації

Віце-прем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв, що бронювання буде у застосунку "Дія". Послугу планують запустити в липні. На першому етапі забронювати своїх співробітників онлайн зможуть критично важливі підприємства та компанії, які працюють на потреби Сил оборони. Так, якщо бізнес чи державний орган має право на бронювання, керівник через портал "Дія" подасть списки працівників та засвідчить електронним підписом заяву.

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